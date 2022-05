Ex-BBB Rodrigo Mussi aparece em primeira foto após acidente de carro

Ex-BBB Rodrigo Mussi gravou entrevista para o Fantástico para falar sobre sua recuperação após acidente de carro e a primeira foto foi divulgada nesta quinta-feira, 26

O ex-BBB Rodrigo Mussi surgiu sorridente em sua primeira foto após o acidente de carro que sofreu no final de março em São Paulo. Depois de passar algumas semanas internado, o rapaz está em recuperação e gravou uma entrevista para o programa Fantástico, da Globo.

Nesta quinta-feira, 26, ele apareceu ao lado do repórter Maurício Ferraz na primeira foto desde que o dia do acidente. Na imagem, os dois apareceram juntos nos bastidores da gravação.

A emissora revelou que ele falou sobre sua recuperação, a rotina, a carreira e os planos para o futuro. A exibição da entrevista na TV será no dia 29 de maio.

Vale lembrar que a primeira interação de Rodrigo Mussi com os fãs foi feita por meio de uma carta que ele escreveu para as redes sociais. "Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado, Deus, por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias. Agora faço aniversário duas vezes por ano. Lembrem-se: somos abençoados para abençoar. Em breve estou de volta", disse ele, na época.

Desde o acidente, os irmãos dele assumiram o comando do Instagram do ex-BBB e foram os responsáveis por transmitir as informações sobre a saúde dele.

Foto de Rodrigo Mussi com o repórter do Fantástico:

