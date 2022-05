Ex-BBB Anamara é nome certo em 'A Fazenda 14', diz colunista

A ex-BBB Anamara estaria negociando sua participação na próxima 'A Fazenda'

CARAS Digital Publicado em 15/05/2022, às 08h35

A ex-BBB Anamara (37) pode estar em A Fazenda 14!

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a famosa já estaria com tudo engatilhado para participar da próxima edição do reality rural da Record TV.

Fontes da jornalista contaram que Anamara já aceitou o convite e que estaria em negociação de nível avançado com a emissora, quase chegando ao final.

Ainda segundo Fábia Oliveira, a ex-BBB negará a participação e falará que não quer mais estar mais na mídia para despistar a todos.

O convite para participar de A Fazenda 14 surgiu após ela fazer o quadro Famosas em Apuros no programa de Rodrigo Faro (48).

Por onde anda Anamara?

Atualmente, Anamara estuda biomedicina e sócia em uma clínica de estética. É bom lembrar que ela participou duas vezes do BBB, uma no BBB 10 e depois outra no BBB 13.