Ex-BBB Amanda Meirelles exibe os bastidores de sua participação no Encontro

Ex-BBB e médica Amanda Meirelles participa de quadro do programa Encontro e revela os bastidores de sua ida ao estúdio

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles fez uma nova participação no quadro Bem-Estar, do programa Encontro, na Globo. Nesta quarta-feira, 9, ela surgiu ao lado da também ex-BBB e médica Thelma Assis na atração de Patrícia Poeta e decidiu compartilhar um pouco dos bastidores com seus fãs.

Nas redes sociais, Amanda mostrou selfies nos bastidores do programa, imagens com Thelma e Tati Machado e também de sua interação com a plateia. “Hoje participei novamente do Bem Estar. Conversamos sobre as complicações que podem ocorrer após o preenchimento labial”, disse ela na legenda de um álbum de fotos do seu look.

Recentemente, Amanda contou que está investindo em sua carreira de comunicadora para passar informações sobre saúde para seus seguidores na internet. “Acredito que fortalecer o diálogo sobre pautas importantes da área da saúde para a sociedade é imprescindível. Como médica, é muito emocionante e gratificante ter a oportunidade de participar dessa conversa, e informar um pouco o público sobre descobertas da área em um programa de TV aberta. Pretendo cada vez mais unir a comunicação com a medicina de forma que eu consiga usar a minha influência para transformar vidas”, declarou ela por meio de sua assessoria de imprensa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Meirelles 🤙🏼 (@ameirelles)

Amanda Meirelles conta o que fez com o prêmio do BBB 23

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles já definiu o destino do seu prêmio milionário do reality show da Globo. Ela venceu o Big Brother Brasil 23 em abril deste ano e conquistou a fortuna de R$ 2.880.000. Agora, a estrela contou o que fez com o valor impressionante e mostrou que é bem contida em seus gastos.

Amanda revelou que colocou o dinheiro em um investimento após pagar uma viagem para os seus pais para Bariloche, já que eles queriam conhecer a neve. “O dinheiro está aplicado e rendendo. Com os rendimentos, eu pago a parcela do Fies (financiamento estudantil). Eu sempre lidei com o fato de não ter dinheiro. E agora que tenho eu vejo que a responsabilidade é muito maior. Então, sempre penso: 'Vale a pena comprar? Vale a pena gastar?'”, contou ela em entrevista na coluna Play, do Jornal O Globo.

“Sou bem mão de vaca. Mas lógico que me dou uns mimos às vezes. Compro, mas sempre com parcimônia e cautela, para que o dinheiro permaneça ali e eu não fique sem”, afirmou ela.