Ex-atriz da Globo volta à TV em Reis após relacionamento abusivo: 'Fortalecida'

Em entrevista à CARAS, Laryssa Dias falou sobre retorno à TV e bastidores da série Reis, na Record TV

A atriz Laryssa Dias (40) será um dos destaques da nova temporada da série Reis, da Record TV. De volta à TV aberta depois de alguns anos, a artista revelou que se sente fortalecida e preparada para encarar um novo desafio profissional.

Em bate-papo com a CARAS Brasil, Laryssa Dias, que viveu um relacionamento abusivo, disse que desabafar sobre o assunto foi importante para conscientizar outras mulheres sobre situações parecidas.

"Fiquei um tempo me dedicando aos estudos de canto, montei uma banda e fiz algumas apresentações, viajei e curti muito minha sobrinha e toda a minha família. Esse episódio aconteceu há algum tempo e está superado. Nunca estive tão fortalecida, consciente e segura! Minha intenção em falar sobre minha experiência foi alertar muitas mulheres que ainda sofrem isso todos os dias, infelizmente ", desabafou.

Em Reis, Laryssa viverá a personagem Afra, a primeira concubina do rei Davi e, ao chegar ao harém, se depara com suas esposas. Empolgada com a produção, a atriz falou um pouco sobre sua personagem e o período que passou longe das telinha.

"Retornar à dramaturgia faz eu sentir o mesmo frio na barriga! Estive no ar durante a pandemia com “Salve Jorge” e “Verdades Secretas” e, mesmo sendo muito gostoso rever, confesso que estar de volta com um novo personagem faz eu me sentir um pouquinho ansiosa. Estou amando viver a Afra e aprendendo bastante também", conta.

Conhecida por desenvolver trabalhos mais contemporâneos, a artista disse estar encantada com os bastidores envolvendo a produção bíblica. Ela completou dizendo que se sentiu muito confortável com todos os profissionais da emissora paulistana.

"Esse é meu primeiro trabalho bíblico e tem sido muito especial. É lindo poder viver uma personagem que fez parte da nossa história, ganhar entendimento e consciência de costumes, valores e acontecimentos daquela época. Mesmo durante as gravações de uma sequência dramática e triste, senti muita confiança para fazer da melhor maneira possível".

Em meio ao clima de estreia da oitava temporada da série, que leva o título de A consequência, ela garantiu que todo o elenco está ansioso para ver a recepção do público de casa: "As expectativas estão altas! Todo o clima das gravações é muito especial, estou encantada com toda a receptividade e cuidado da produção da novela".