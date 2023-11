Ex-apresentador do Cidade Alerta, João Leite Neto morre aos 80 anos

O jornalista e apresentador João Leite Neto faleceu nesta terça-feira, 7

O jornalista e apresentador João Leite Neto, que já comandou o Cidade Alerta, da Record TV, faleceu aos 80 anos nesta terça-feira, 7. A morte dele aconteceu após ele ficar internado por um mês para tratar um câncer, informou o site G1.

A morte dele foi confirmada por sua família. "É com profundo pesar que informamos o falecimento do renomado jornalista João Leite Neto, ex-apresentador do programa 'Cidade Alerta'. João dedicou sua vida ao jornalismo, informando e guiando a população com sua voz carismática e sua paixão pela verdade. Seu legado perdurará na memória de todos aqueles que acompanharam sua carreira brilhante e sua dedicação incansável a contar as histórias que moldam o nosso mundo", informaram.

E completaram: "João Leite Neto foi um verdadeiro mestre na arte de comunicar, tocando corações e mentes com suas palavras. A perda de João Leite Neto deixa um vazio no mundo do jornalismo, mas seu legado permanecerá vivo em nossos corações. Descanse em paz, querido amigo. Você fará muita falta".

João Leite Neto fez sucesso na TV na década de 1990 como apresentador dos programas Cidade Alerta e Aqui Agora, e também como repórter da Globo.

Morre ex-ator mirim

O ex-ator mirim Evan Ellingson faleceu aos 35 anos de idade. De acordo com o site da Revista People, ele foi encontrado morto em um quarto na cidade de Fontana, na Califórnia, Estados Unidos, no domingo, 5.

A causa da morte ainda não determinada pela polícia local. De acordo com o pai do ator, o jovem lutava contra um vício e já tinha passado por uma clínica de reabilitação.

Em sua carreira, Evan atuou no filme Uma Prova de Amor e também na série CSI: Miami. Ele iniciou a sua carreira na infância ao ser descoberto em uma pista de skate e ser chamado para estrelar comerciais de TV.

Porém, o rapaz se afastou do universo do audiovisual há 10 anos.