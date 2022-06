Eterna Dona Lurdes! Regina Casé celebra prêmios recebidos por Amor de Mãe

Amor de Mãe leva prêmios no Troféu Imprensa e Regina Casé agradece por todos que acompanharam a novela

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 16h42

Na noite da última quinta-feira, 15, foram ao ar os resultados do Troféu Imprensa 2022! E, a novela Amor de Mãe se destacou. Regina Casé (68), que levou a melhor na premiação oficial e na votação pela internet, quis fazer um agradecimento especial.

Nesta sexta-feira, 17, a atriz usou seu Instagram para publicar um registro no qual apareceu caracterizada como Dona Lurdes.

“Oba! Viva! Dona Lurdes toda contente e eu mais ainda! Ganhamos dois prêmios de uma vez só! Melhor atriz na escolha do júri e do público! Troféu imprensa e Troféu Internet!”, explicou no começo da legenda.

“Agradeço a todos que votaram em mim e sou também enormemente grata ao nosso querido diretor Zé Luiz Villamarim, nossa corajosa Manuela Dias, toda equipe adorável e elenco incrível! Sinto um gigantesco ‘Amor de Mãe’ por vocês!”, brincou a também apresentadora ao final.

Vale lembrar que, pelo júri, a trama empatou com Um Lugar Ao Sol. Mas, na categoria ‘melhor atriz’, Regina foi a grande vencedora na opinião dos jurados e dos internautas.

Veja o registro de Regina Casé caracterizada como Dona Lurdes ao celebrar os prêmios recebidos por Amor de Mãe: