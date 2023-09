Estrela de novela do SBT, Rayssa Zago se prepara para filme embaixo d'água: 'Coisa muito louca'

Rayssa Zago chega ao SBT em A Infância de Romeu e Julieta e conversa com a CARAS Brasil sobre momento da carreira

Artística, autodidata e apaixonada são boas palavras para apresentar Rayssa Zago (31), atriz que estreia seu primeiro papel fixo na TV em A Infância de Romeu e Julieta, do SBT. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista relembrou sua trajetória e contou os novos projetos que estão por vir —entre eles, um longa-metragem que será filmado 60% embaixo d'água.

"Eu vou conversar com um peixe, vai ser uma coisa muito louca", afirma Zago. A atriz diz que já se prepara para aprender apneia e como controlar o fôlego em aulas de natação, enquanto vê sua estreia como Domitila na novela do SBT nesta quarta-feira, 27 . Para ela, o papel na trama de Íris Abravanel (75) é a realização de um desejo de infância.

Zago passou 10 anos vivendo em Uberlândia, onde iniciou a carreira artística com publicidades locais ao lado do irmão. Ela conta que desde cedo era encantada pelo universo dos sets de filmagens e queria estar na TV —tanto que decorou as falas da primeira versão de Cúmplices de um Resgate.

Com o passar dos tempo, ela viveu 10 anos em Recife e se mudou para São Paulo, onde cursou a faculdade de Design de Produto e, então, começou a estudar teatro. Apesar de já conseguir se manter financeiramente, ela precisou equilibrar a carreira e estudos como atriz com alguns trabalhos.

A partir daí a artista começou a trabalhar com fotografando atores o que abriu as portas para que ela passasse a trabalhar também por trás das câmeras, na iluminação e direção. "A fotografia me levou para o vídeo", completa.

A atriz entrou para o grupo Refarsa Filmes, que a impulsionou a passar a produzir seus próprios projetos. Durante a pandemia, ela criou o curta Crisálida, ao lado de Bruno Wilk, que ganhou prêmios pelo Itaú Cultural e Funarte, e foi indicado para o Festival de Cinema de Campos do Jordão.

Ela também roda festivais de cinema com o curta Reflexo, inspirado na história de sua vizinha, Dona Cida, que era muito solitária e sabia a vida das pessoas pelo lixo. "Eu tenho condição de contar histórias e posso me colocar nelas.Meu sonho maior é estar no cinema."

Além dos curtas e da novela do SBT, a atriz também pode ser vista na série O Rei da TV, disponível na plataforma de streaming Star+, e no filme O Sequestro do Voo 375, que deve estrear em 19 de outubro nos cinemas brasileiros.

Para o futuro, a artista conta que pretende voltar às artes circenses com o fim da novela. Zago entrou para o circo aos 16 anos, através de uma ONG em São Paulo, e desde então se viu apaixonada pela forma de expressão. "Na pandemia eu tentei continuar o treinamento físico, para não perder força. E eu caí em casa, tive uma queda feia e tive que ficar mais de 6 meses sem mexer o local machucado."

Já no lado profissional, a atriz diz ter outros projetos além do filme submerso —"mas ainda está muito no começo [para contar]". Quanto à produção, ela entrega: "Vai ser uma metáfora sobre a falsa sensação da liberdade que temos, e como nos comparamos hoje em dia com as redes sociais."

