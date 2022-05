Estreia do 'Power Couple' tem bronca de Galisteu e discussão calorosa

Estreia do 'Power Couple' contou com bronca da apresentadora Adriane Galisteu em um dos participantes famosos

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 09h12

O programa Power Couple Brasil estreou a sua nova edição na grade da Record TV na noite desta segunda-feira, 2.

O início do reality show de casais famosos contou com prova, bronca da apresentadora Adriane Galisteu (49) e uma discussão entre dois participantes.

A âncora da atração chamou Rodrigo Mila para apontar um casal "sem estilo" e ouviu o DJ brincar enquanto citada Cartolouco. "Eu vou dar para uma pessoa que não tem plaquinha melhor que é o Cartolouco. Ele tem zero estilo", disse ele.

A loira aproveitou a brincadeira para chamar a atenção do famoso. "Deixa eu só conversar uma coisa com o Mila. A gente sabe que você é um cara muito bem-humorado, mas nessas brincadeiras não são apropriadas na hora de uma atividade como essa... Quando o prêmio vale muito, pelo menos para quem está assistindo e é fã de reality como eu, a gente gosta que vocês levem a sério", falou ela.

Barraco na madrugada

Já na madrugada de terça-feira, 3, Matheus Sampaio se irritou ao ser chamado de "vtzeiro" por João Hadad e os dois discutiram logo depois do fim do programa ao vivo. "Não tem conversa!", disparou Matheus para o concorrente no jogo.