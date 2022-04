Estreando como técnicas, Maiara e Maraisa falam sobre o 'The Voice Kids': "Queremos fazer a diferença"

As cantoras sertanejas Maiara e Maraisa comentaram suas expectativas para a nova temporada do reality

Daniela Santos Publicado em 14/04/2022, às 16h20

A nova temporada do The Voice Kids marca a estreia de Maiara (34) e Maraisa (34) como técnicas do programa.

Durante uma coletiva de imprensa virtual realizada nesta quarta-feira, 13, as cantoras falaram sobre a expectativa para a temporada, a relação com as crianças e se a convivência com os pequenos despertou nelas a vontade de serem mães.

As sertanejas começaram falando sobre a participação no reality como técnicas. "Está sendo uma diversão. Quando nos conectamos com a energia das crianças e essa magia que tem o The Voice Kids está sendo um momento muito especial e super agradável. Saímos daqui com as energias carregadas", afirmou Maiara.

Ela também confessou que sempre quis fazer parte do programa. "Está sendo uma das melhores coisas. Eu sempre tive o sonho de estar no The Voice, porque é um programa que leva música e dá oportunidade para o Brasil inteiro [...]. Cada vez que eu vejo uma criança realizando o sonho dela de cantar no The Voice Kids eu me conecto também com as minhas vontades de criança, de realizar meus sonhos. Isso aqui é aula", acrescentou.

Relação com as crianças

Maiara e Maraisa começaram a cantar quando eram pequenas e pretendem usar o trabalho como técnicas para fazerem a diferença na vida dos pequenos, mesmo que eles não sigam no programa.

"Eu quero que as crianças do nosso time se divertam bastante, e é claro que as crianças que não entrarem nos vamos receber nos nossos shows. Porque tudo isso aqui é só um processo, uma forma de mostrar o talento delas. Eu mesmo já levei negativas, quando comecei a cantar, eu quis fazer parte de um programa de seletivas assim e não consegui chegar na TV", contou Maiara.

"Hoje estamos aqui como juradas, então o que a gente puder passar de amor, carinho e acolhimento... porque tudo faz parte da caminhada, do amadurecimento e tudo aqui é a nossa entrega, e tudo que queremos é fazer a diferença na vida dessas crianças", afirmou Maraisa, que ressaltou que ela e a irmã se veem nas crianças que fazem as audições. "O sonho que a gente vive hoje é o sonho que elas estão sonhando agora", completou.

As cantoras também falaram sobre como as audições estão em alto nível. "Já vou soltar aqui: acho que o The Voice Kids está com o nível mais elevado de todos. Está difícil. Isso é um problema para os técnicos, mas, graças a Deus, é um problema bom", afirmou Maraisa.

Elas também agradeceram o apoio que receberam dos jurados veteranos, Carlinhos Brown (59) e Michel Teló (41). "Eles são muito generosos e nos ajudam a administrar situações que, para nós, são novas. Há toda uma preocupação que vai além de simplesmente falar sim ou não [para os candidatos]", disse Maraisa.

Desejo de terem filhos

Maiara e Maraisa contaram se o contato com as crianças despertou nelas a vontade de serem mães. "Como não temos essa pretensão por enquanto, vamos pegar esses meninos e tratar igual filho, entendeu?", brincou Maiara.

Maraisa ainda elogiou a forma que Teló conversa com as crianças e afirmou que o cantor é uma inspiração. "Ele conversa como se fossem os filhos dele. Eu fiz esse comentário há pouco com a Maiara: 'É, tá faltando uma criança lá em casa'. Aqui a gente já está treinando. Dá uma despertada, sim, uma mexida no coração", confessou.

Michel teló - Foto: Globo/Fábio Rocha

Estratégias

Veteranos no programa, Teló e Brown contaram como agem durante as etapas do programa. "A gente vem de coração aberto, pronto para acolher todo o tipo de estilo e todas as crianças. Cada temporada é impressionante. O programa se supera e vão aparecendo crianças que cantam muito. A gente já está se emocionando muito nessa temporada. O programa tem essa energia boa de divertir mesmo", afirmou o sertanejo.

Já Carlinhos ressaltou a importância do programa. "Eu acredito que o que nós fazemos aqui no The Voice Kids, no adulto ou no The Voice + é uma única coisa: nós prestamos atenção ao outro e é através da canção, através das melodias. O que as crianças nos trazem não pode sofrer nenhum tipo de pressão. Aqui é o talento que comanda" explicou.

Carlinhos Brown - Foto: Globo/Fábio Rocha

As estreantes também opinaram. "Quando você fala de crianças mostrando o talento não tem estratégia nenhuma. É muito mágico. Eu nunca imaginei que seria tão mágico assim", afirmou Maiara. "Com cada criança é um aprendizado diferente. É incrível viver isso. O The Voice Kids é uma das coisas mais lindas que já fiz na minha vida", reforçou Maraisa.

O The Voice Kids estreia na Globo no dia 1º de maio. Marcio Garcia (51) será o apresentador do programa e Thalita Rebouças (47) comandará os bastidores da atração.