Estilo e looks elegantes marcam red carpet do BAFTA TV 2022

A premiação britânica para séries teve um red carpet com looks predominantemente pretos e rosas

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 17h52

No último domingo, 8, aconteceu em Londres a premiação BAFTA TV 2022, feita pela Academia Britânica de Cinema e Televisão que celebrou as produções televisivas deste ano.

Com um look decotado, o ator que estava indicado por sua atuação na série Sex Education,Ncuti Gatwa (29) usou preto e brilhou no red carpet da premiação. Ncuti foi anunciado como o novo intérprete do clássico personagem britânico Doctor Who.

Outra atriz da série Sex Edcuation que foi indicada por sua performance foi Aimee Lou Wood (27), que chegou ao tapete vermelho com um delicado vestido curto branco.

Nicola Coughlan(35), estrela da série Bridgerton marcou presença no BAFTA com um longo vestido rosa vibrante.

A vencedora do prêmio de Melhor Atriz na premiação, Jodie Comer (29) vestiu um look decotado preto com fenda.

Outro look all-black foi o de Joe Alwyn (31), o namorado da cantora Taylor Swift(32). O ator chegou com terno e camisa pretos.

Já Joe Locke (18), estrela da série de sucesso Heartstopper, estava estiloso com um terno rosa e uma camisa preta.

A vencedora o Oscar 2019, Olivia Colman (48), que também apareceu em Heartstopperusou um terninho preto decotado.

A Academia Britânica de Cinema e Televisão, que organiza a premiação, é presidida pelo Príncipe William (39).

Confira aqui os looks do BAFTA TV 2022!

Ncuti Gatwa será o novo intérprete do personagem britânico Doctor Who

- Foto: Getty Images

Aimee Lou Wood foi indicada como Melhor Atriz em série de comédia por

Sex Education - Foto: Getty Images

A estrela da série Bridgerton, Nicola Coughlan brilhou no red carpet

com um look rosa - Foto: Getty Images

A grande vencedora do prêmio de Melhor Atriz, Jodie Comer estava elegante

de preto - Foto: Getty Images

O namorado de Joe Alwyn estava todo de preto no tapete vermelho do BAFTA

- Foto: Getty Images

Joe Locke vestiu um look estiloso composto por um terno rosa e camisa preta

- Foto: Getty Images