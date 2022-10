Esposa de Guito faz rara aparição na TV para homenageá-lo

Guito chora ao receber homenagem da esposa e dos filhos no programa Encontro

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 10h50

O ator Guito (38) ficou muito emocionado ao ser surpreendido com uma rara aparição de sua família na TV. Intérprete do Tibério no remake da novela Pantanal, da Globo, ele é discreto quando o assunto é a sua vida pessoal, mas a família abriu uma exceção para homenageá-lo no dia do último capítulo da novela.

Na manhã desta sexta-feira, 7, Guito esteve no programa Encontro e foi surpreendido com um vídeo de sua esposa Thalita Rage (32) com os dois filhos, Heitor (7) e Lara (4). Na declaração, a esposa dele disse: “Oi, Guito, olha só o que você me fez fazer. Vim aqui em rede nacional para falar de você. Mas eu não podia deixar de vir, porque eu tinha que expressar a minha admiração por você em todos os sentidos, na nossa família, em tudo o que nós construímos, e nesse trabalho maravilhoso que você está exercendo aí. Parabéns, eu tenho muito orgulho disso tudo. Te amo muito e estamos aqui te esperando”.

Logo depois, as crianças também falaram da saudade do papai. A filha dele comentou: “Papai, termina o seu trabalho logo. Eu estou com saudades de você. Eu quero que você vem logo”. E o filho também afirmou: “Papai, termina logo o seu trabalho, porque eu já estou doidinho para te ver”.

Com lágrimas nos olhos, Guito agradeceu pelo carinho da família. “Eu falo com eles uma vez a cada 15 dias, mais ou menos. É quase como antigamente, que a gente mandava só carta, mas é para deixar eles livres mesmo. Eles vão para a escola, brincando, e quando eu ligo, eles falam: 'pai, estou brincando aqui, depois eu falo'. Dá saudade. Um ano e meio, né? Devido a pandemia, foi uma novela longa. Eu voltei para casa umas quatro vezes só. O pai está chegando”.