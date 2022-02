À espera do fim de semana, Maisa Silva posta TBT fofo da sua infância

Maisa compartilhou um clique de quando era pequena e os fãs amaram a foto fofa

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 21h28

Nesta quinta-feira, 10, Maisa Silva (19) postou um clique muito fofo de sua infância!

Em dia de TBT, atriz compartilhou em seu Instagram uma foto de quando era pequena. Na foto, a estrela de Carrossel sorria usando um vestido azul. Na legenda do post, Maisa escreveu: "Assim esperando o fim de semana chegar ... #TBT mini +A".

Os fãs da influenciadora, que no final do ano passado testou positivo para Covid-19, adoraram a publicação! "Que fofura gente!", comentou uma seguidora. Outro fã escreveu: "O TBT mais fofo do feed de hoje".

Os seguidores da atriz do novo filme De Volta aos 15 ainda elogiaram o sorriso fofo que Maisa tinha quando era criança. Uma fã escreveu: "Que sorriso lindo Maisa". E outro seguidor elogiou: "Esse sorriso melhorou 100% o meu dia".

Confira aqui o post da Maisa!