Erika Januza relembra personagem marcante: "Meu primeiro presente"

Prestes a completar 10 anos de carreira, Erika Januza relembrou sua primeira personagem na TV

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 21h36

Erika Januza (37) usou as redes sociais para relembrar sua primeira personagem na TV.

Prestes a completar 10 anos de carreira, a atriz compartilhou uma foto de quando gravou a minissérie Suburbia (2012), em que interpretava a protagonista Conceição, e falou sobre como esse trabalho foi importante.

"Do nada achei uma foto de Conceição ou Ceicinha no meu álbum! Esse ano completo 10 anos de carreira. E esse foi meu primeiro presente! #suburbia", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram nostálgicos com a postagem. "Eu amava Conceição", disse uma internauta. "Vejo a foto e já ouço as músicas!!", confessou outra. "Passa muito rápido, amava assistir Suburbia. Parabéns!", comentou uma seguidora. "Gente, que mulher maravilhosa, eu adoro muito ela! Você é muito talentosa", afirmou uma fã.

Nova série

Erika Januza vai estrelar uma nova série do Disney+ ao lado de Cleo (39) e Giovanna Ewbank (35). As atrizes entram em cena com A Magia de Aruna, que tem estreia prevista para 2023.

Na trama com direção de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put, elas viverão as Bruxas Guardiãs Cloe, Latifa e Juno. O elenco também conta com Suzana Pires (45) como Bruma, e Jamilly Mariano como Mima.

Confira: