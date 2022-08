Equipe do Fantástico se reúne para festa temática improvisada: ''Agostina''

Equipe de repórteres do 'Fantástico' se reúnem para festa temática improvisada e celebram encontro com clique raríssimo

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 10h44

Um time de peso e muito poder! A equipe do Fantástico (TV Globo) aproveitaram a pausa na agenda para curtir uma festa temática na noite da última segunda-feira, 15.

Em um encontro raro, as repórteres Renata Ceribelli, Renata Capucci, Ana Carolina Raimundi e Sônia Bridi apareceram todas reunidas em um registro devidamente caracterizadas.

Em uma das fotos postadas nas redes sociais, Roberta Salomone, editora do programa noturno, celebrou o encontro com muito estilo: "Segunda de folga e a gente arruma uma festa 'agostina'", escreveu ela ao compartilhar o registro com as colegas de trabalho no Instagram.

Nos comentários, é claro, os fãs não deixaram de celebrar o encontro: "Um baita time", destacaram. "Lindas! Que time incrível", disse outra.

Equipe do Fantástico se reúnem em festa temática e compartilham clique raríssimo:

