Equipe da Eliana nega rumores de ida para a Globo

Eliana é alvo de rumores de que poderia trocar o SBT pela Globo e a equipe dela se pronuncia sobre o assunto

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 19h04

Nesta segunda-feira, 29, a apresentadora Eliana voltou a ser alvo de rumores de que poderia trocar de emissora nos próximos meses. Porém, a equipe dela desmentiu os boatos por meio de um comunicado oficial.

Os boatos diziam que ela poderia trocar o SBT pela Globo em breve, mas ela negou. “Mais uma vez viemos informar de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do Programa Eliana, no SBT”, informou a assessoria de imprensa dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por bpmcom (@soubpmcom)

Eliana no Globoplay

Nos últimos dias, a colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, informou que Eliana é uma das convidadas para participar do documentário Hebe – Um Brinde à Vida. O lançamento do projeto será no dia 1º de setembro.

O projeto reúne depoimentos de pessoas que conviveram com a apresentadora Hebe Camargo ao longo de sua vida e terá quatro episódios.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!