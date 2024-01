Episódios inéditos de Retratos da Cidadania mostram os bastidores do Ministério Público de São Paulo

A nova temporada da série ‘Retratos da Cidadania’ estreia no dia 20 de janeiro, na TV Cultura

A nova temporada da série Retratos da Cidadania estreia no dia 20 de janeiro, na TV Cultura, a partir das 22h30, e os novos episódios falam sobre os bastidores do Ministério Público de São Paulo. A intenção do projeto é explicar as diversas áreas de atuação do setor público e sua importância para a defesa dos direitos do cidadão.

Os novos episódios são conduzidos pelo Procurador-Geral de Justiça Dr. Mário Luiz Sarrubbo e abordam temas do cotidiano da população, como defesa de interesses coletivos, combate à violência doméstica, ações antirracistas e enfrentamento ao crime organizado digital.

A nova temporada terá 10 episódios, exibidos semanalmente.

Os subprocuradores-gerais de Justiça Wallace Paiva Martins Junior (Jurídico) e Vidal Serrano (Tutela Coletiva)