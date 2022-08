Enfezada, Patrícia Poeta é detonada após comportamento com Manoel Soares: "Inaceitável"

Patrícia Poeta é detonada nas redes sociais após situação que foi ao ar nesta terça (16)

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 15h21

A apresentadora Patrícia Poeta (45) se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça-feira (16) após protagonizar um momento controverso no Encontro.

É que em um dos momentos do programa, quando foi repassar a apresentação para Manoel Soares (43), a jornalista foi flagrada fazendo uma expressão de insatisfação. "Manoel, tem mais caso aí, né?", declara ela passando a palavra para colega.

Assim que o momento caiu nas redes sociais, telespectadores tentaram entender o que rolou.

Muitos acreditaram que ela está irritada por dividir o programa com o colega. Será?

"Bom dia pra quem? Há 2 meses no ar, Patrícia Poeta não conseguiu um dia sequer segurar a insatisfação de ter um colega apresentador e não um programa solo. Mulher?", disparou um usuário do Twitter. "Inaceitável", disse outro. "Quem ela tá pensando que é?", escreveu outro usuário.

Veja o vídeo:

LOOK CHAMOU A ATENÇÃO

A apresentadora Patrícia Poeta (45) iniciou a terça-feira, 16, a semana com muita leveza no comando do Encontro (TV Globo)! Para a transmissão desta semana, a comunicadora brincou com o estilo ao escolher uma combinação colorida e discreta.

Repleta de estilo, a apresentadora apostou em uma combinação bordô com rosa nude, de forma bem discreta, esbanjando elegância e beleza. Para a ocasião, ela optou por uma blusa com recorde e mangas longas com uma saia de veludo com fenda na altura do tornozelo.