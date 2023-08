Empresário que descobriu Larissa Manoela reage após entrevista: 'Eu sei de tudo'

Empresário que descobriu Larissa Manoela, Marcelo Germano defende os pais da atriz após entrevista no Fantástico: 'Tempestade vai passar'

A atriz Larissa Manoela deu o que falar na internet nesta semana ao ser entrevista pelo Fantástico, da Globo, sobre o seu rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Tanto que o empresário que a descobriu ainda na infância, Marcelo Germano, decidiu se pronunciar sobre a polêmica. Ele saiu em defesa dos pais da atriz e revelou sua torcida para que os três voltem a fazer as paze s.

Para começar, ele mandou um recado para o pai da atriz. "Enquanto o Brasil todo provoca discórdia entre pais e filhos, estou aqui para parabenizar o Gilberto pelos dia dos pais. Esse cara fantástico que sempre esteve ao lado da filha em todos os momentos. Sabe Gilberto, tudo isso vai te deixar mais forte e logo essa filhota estará ao seu lado novamente sempre com esse sorriso e brilho nos olhos. E, aos desinformados que falam Marcelo Germano você não sabe de nada, minha resposta é simples: Eu sei de tudo pois eu descobri essa menina. Conheço toda a história dela e essa liberdade que ela almeja, ela sempre teve. Quanto a questão de gerenciar seus próprios recursos ela nunca gostou disso e se hoje despertou essa vontade que bom sinal que amadureceu", disse ele.

E completou: "Hoje recebo mais de 10 convites para dar entrevista e não irei a nenhum pois não estou aqui para me promover as custas desta situação que tenho certeza que vai passar. Apenas comunicando que estou do lado da família que são os 3 juntos. Essa é a única e verdadeira família de Larissa aquela que estará junto com ela nos momentos mais difíceis".

Então, ele contou mais sobre a família da atriz. "Que ela continue brilhando como sempre não esquecendo de ser firme como sua mãe Silvana, que sempre foi um leão para proteger a filha, e ao mesmo tempo coração como seu pai Gilberto, que com equilíbrio conseguia resolver conflitos com sua mansidão".

Por fim, o empresário criticou o Fantástico por exibir a entrevista da atriz no Dia dos Pais. "E aqui uma mensagem ao Fantástico, que é um programa incrível e que assisto desde criança, que na próxima vez não solte uma entrevista dessa no dia dos pais, pois Larissa é influenciadora de milhões e isso desperta um sentimento de filhos irem contra seus pais por serem contrariados. Eu sou do tempo que pai que coloca limites nos filhos é amor e não aprisionamento, como muitos estão interpretando. Enfim, a tempestade vai passar e eu estarei sempre aqui torcendo pela vitória dos 3, pois juntos construíram o fenômeno da TV brasileira: Larissa Manoela!", declarou.

Pais de Larissa Manoela soltaram indireta em carta aberta

Os pais da atriz Larissa Manoela, Silvana e Gilberto Santos, surpreenderam com uma carta aberta sobre a atual convivência com a filha durante o programa Fofocalizando, do SBT. Na mensagem, eles deixaram uma indireta sobre a vida atual da filha, que está noiva de André Luiz Frambach e cuida da própria carreira.

Em um show, eles falaram: “Lamentamos muito por terceiros tentarem o tempo inteiro criar um ambiente hospital na nossa relação”. Em outro momento, eles destacaram que sempre vão torcer pelo sucesso da filha.

“Larissa é nossa filha única. É e sempre será parte integrante do nosso lar. Por mais que tentem nos separar hoje, com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, nós sempre seremos seus pais e ela sempre será nossa filha. E nenhum fator externo conseguirá mudar isso”, escreveram.