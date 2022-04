Empate no Grammys! Duas trilhas sonoras vencem como 'Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual'

O Grammy Awards 2022 começou oficialmente!

A 64ª edição da premiação está acontecendo em Los Angeles, na Califórnia, neste domingo, 3, e promete fortes emoções aos fãs de música.

A noite, no entanto, começou dando o que falar no anúncio das primeiras categorias da noite. Duas produções, da mesma categoria, acabaram levando o Gramofone de Ouro para a casa.

O filme Soul, da Pixar, empatou com a série O Gambito da Rainha, da Netflix, no Grammy Award: Melhor Trilha Sonora Original para Mídia Visual.

And the GRAMMY for Best Score Soundtrack For Visual Media goes to - @JonBatiste, @trent_reznor, and #AtticusRoss



WATCH: https://t.co/iZP2mSPJkJ#GRAMMYs