Emocionado, Luigi Baricelli sai em defesa de Will Smith: "Todo o meu apoio"

O ator publicou um vídeo emocionado nas redes sociais e defendeu Will Smith

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 13h19

Nesta segunda-feira, 28, Luigi Baricelli (50) saiu em defensa de Will Smith (53) após atitude do ator com Chris Rock (57) durante o Oscar 2022.

Em seu perfil no Instagram, Luigi defendeu Will Smith após o ator dar um tapa em Chris Rock, que fez uma piada sobre a esposa de Will, Jada Pinkett Smith (50), portadora de uma doença auto-imune.

A atitude de Will Smith dividiu opiniões na internet e Luigi, saiu em defesa do ator: "Will Smith você tem todo o meu apoio, sabe? Por tudo. Desde seu ato, até o final. Porque você ganhou o Oscar e pôde se defender perante 1 bilhão de pessoas, ou mais, porque atinge muito mais gente que isso", defendeu Luigi.

Em postagem, Luigi fez uma analogia e explicou seu ponto: "Tô mexido sim emocionalmente, porque a gente que ama, não quer usar nenhum ato de violência pra se defender, de forma alguma, a gente não quer fazer isso. A gente que mostrar a verdade, o que é o amor, e tirar erva-daninha que contamina o seu jardim. Você vai esperar ela e vai deixar ela crescer pra dominar? De forma alguma, você tem que arrancar, porque se você passar a máquina, ela só vai raspar, e vai ficar ali e vai se espalhar, e as gramas boas vão morrer. Isso é justo? Isso é íntegro?", disse o ator.

Veja a declaração de Luigi Baricelli em defesa de Will Smith: