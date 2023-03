Em seu retorno ao 'Encontro', Manoel Soares surge abatido: "Está triste"

Manoel Soares surge abatido e preocupa fãs; apresentador ficou quase 30 minutos sentado no sofá

O apresentador Manoel Soares deixou os fãs apreensivos nas redes sociais nesta segunda-feira, 13, ao retornar ao programa Encontro, que ele apresenta ao lado de Patrícia Poeta.

É que foi ao ar mais uma edição do Troféu Encontro, que premia as melhores histórias que passaram pelo programa no último ano. Só que dessa vez, Poeta comandou sozinha o programa, enquanto o colega ficou apenas sentado no sofá.

Com 29 minutos de atração ele foi convidado a falar pela primeira vez. A situação deixou os fãs aflitos nas redes sociais. "Achei o Manoelzinho meio tristinho no programa do Encontro de hoje. Longe das câmeras, no cantinho… o protagonismo sendo tomado pela Patricia", lamentou um."Parece que é o convidado do programa que ele mesmo “apresenta”', lamentou outro.

Outros fãs sentiram que, especialmente hoje, Poeta jogou o colega pra escanteio. "Hoje, especificamente, com o retorno dele ao programa, ela pareceu ainda mais incomodada com a presença dele", acusou um. "40 minutos depois do programa começar, a Patrícia finalmente tirou o Manoel Soares do sofá e chamou ele para apresentar com ela", criticou outro.

LOOK ESPETACULAR

A apresentadora Patrícia Poeta (46) surpreendeu com o look do dia para o Encontro desta segunda-feira, 13. Para comandar o Troféu Encontro 2023, a famosa apostou em uma roupa de gala nada discreta e impressionou ao surgir com uma produção deslumbrante.

Para o momento especial da atração, a jornalista global apostou em um vestido verde, de modelo sem alça, todo brilhante, que a deixou ainda mais bela.