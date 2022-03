Em protesto contra preços de alimentos, Ana Maria Braga surge com colar de cenoura: ''Valendo uma fortuna''

Apresentadora Ana Maria Braga usou colar de cenouras durante o programa 'Mais Você' em crítica por alta nos valores de legumes

A apresentadora Ana Maria Braga (72) representou os brasileiros nesta segunda-feira, 14!

Durante o programa Mais Você, a artista surpreendeu os telespectadores ao aparecer usando um colar bem diferente de cenouras, chamando atenção para a alta dos preços dos alimentos, que teve aumento de cerca de 50% no mês de fevereiro.

"Eu começo a semana ostentando esse acessório caríssimo. Depois do aumento da gasolina e do gás de cozinha, hoje é a cenoura que está fazendo a gente levar um susto na feira ou no mercado. Esse colar de cenoura está valendo uma fortuna, porque o quilo está batendo R$ 15. Nós vimos por R$ 13, R$ 14,90 o quilo. O que aconteceu com o preço? Há três meses custava R$ 7", disse ela.

"Agora mais que dobrou. Só em fevereiro, para vocês terem uma ideia, o preço da cenoura teve uma alta de 55% contra uma inflação de 10,54%. Na média, a cenoura já dobrou o preço", explicou ainda.

Em seu feed no Instagram, ela compartilhou trecho do programa e escreveu: "Teve colar de cenoura!

Dava pra fazer um de gasolina, um de botijão de gás… minha senhora, falta pescoço pra tanto protesto!".

Essa não foi a primeira vez que a nossa 'Namaria' usou um acessório inusitado alertando sobre o valor dos alimentos. Ela já apareceu com colares de tomate, cebola, arroz e alho no pescoço.

Internautas reagem à colar de cenoura de Ana Maria

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16)

Quer comprar uma joia cara? É só ir ao mercado! #MaisVocêpic.twitter.com/jYmvuygcuY — TV Globo (@tvglobo) March 14, 2022

Os protestos da @ANAMARIABRAGA em formato de colar merece uma exposição no MASP #MaisVocepic.twitter.com/GYkl5NtuU5 — verê (@voadoraazul) March 14, 2022