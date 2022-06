Em novo episódio de reality-show, as irmãs Kardashian-Jenner descobrem a traição de Tristan Thompson

Tristan Thompson teve um filho com outra mulher enquanto estava namorando Khloé Kardashian

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 17h46

Nesta quinta-feira, 9, o novo episódio do reality-show The Kardashians revelou como a família Kardashian-Jenner soube da notícia de que o namorado de Khloé, Tristan Thompson, teve um filho com outra mulher.

O resultado do teste de paternidade de Tristan com a personal trainer Maralee Nichols foi divulgado no dia 3 de janeiro deste ano. O jogador de basquete pediu desculpas para a Kardashian na época.

Em The Kardashians quem deu a notícia para a família foi Kim Kardashian. Ao ligar para Kylie Jenner, a mãe de Stormi respondeu: “O Tristan é a pior pessoa do planeta?”.

Já Kourtney Kardashian, que recentemente postou fotos de um jantar romântico com marido, ficou chocada com a notícia: “É uma traição sem fim”.

A última a saber receber a ligação de Kim foi a própria Khloé, que demorou para retornar a ligação da irmã.

Uma produtora do reality-show garantiu que a reação de Khloé quando soube da traição foi gravada de modo genuíno.