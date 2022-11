Em dia de TBT, Marcio Garcia relembra personagem marcante da carreira: "Aprontou tanto"

O ator e apresentador Marcio Garcia recordou fotos de seu personagem na novela 'Celebridade'

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 15h45

Nesta quinta-feira, 10, Marcio Garcia (52) aproveitou o dia de TBT para recordar a novela que mais gostou de fazer ao longo de sua carreira.

O ator compartilhou no feed do Instagram uma sequência de cliques de seu personagem, Marcos Rangel, na novela Celebridade (2003), da TV Globo, e falou sobre as maldades que ele aprontou ao longo da trama.

"Um #tbt da novela que mais curti fazer… quem se lembra? Esse Michê aprontou tanto que terminou mal…", escreveu o artista. No fim da novela, seu personagem leva um tiro e morre ao lado de Laura (Claudia Abreu).

Os seguidores do ator e apresentador amaram a recordação. "Eu amava essa novela, queria que repetisse novamente 'Vale a Pena Ver de Novo", disse uma internauta. "Muito bom esse personagem", escreveu outra. "É muita beleza", comentou uma fã. "Como não lembrar, você fez o maior sucesso, como sempre, com esse personagem, um michê muito engraçado também", falou mais uma.

Confira as fotos de Marcio Garcio na novela Celebridade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio Garcia : ) (@oficialmarciogarcia)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!