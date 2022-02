Em alta, Paulo Vieira terá mais um programa na TV

Comediante Paulo Vieira terá mais um programa na grade do canal GNT

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 14h01

Sucesso em um dos quadros de humor do reality show Big Brother Brasil 22, o comediante Paulo Vieira (29) tem novos projetos em vista.

Além de participar do time da atração da Globo que sempre dá o que falar na telinha e nas redes sociais, o artista terá novidades na grade do canal pago GNT.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, fora uma nova temporada do programa culinário Rolling Kitchen Brasil, o famoso comandará mais um semanal na emissora fechada.

Histórias inusitadas

Batizado de Avisa Lá Que Eu Vou, o projeto levará o humorista Paulo Vieira para várias cidades do interior do país em busca de histórias divertidas e bastante inusitadas. Por enquanto, a novidade ainda não tem previsão de estreia na TV.