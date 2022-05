TV / Grande profissional!

Elizabeth Savala exalta o filho, seu preparador de elenco em 'Quanto Mais Vida, Melhor!': "Foi um braço direito"

A atriz Elizabeth Savala publicou uma foto com Thiago Picchi e agradeceu o apoio que recebeu do herdeiro durante as gravações

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 15h36

Elizabeth Savala exalta preparador de elenco de 'Quanto Mais Vida, Melhor' - Reprodução/Instagram