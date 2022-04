'Elite', 'Ozark' e muito mais! Veja os lançamentos de abril na Netflix

Em abril, Netflix lançará as novas temporadas de 'Elite', 'Ozark' e muito mais! Confira a lista completa de novidades!

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 12h59

O mês de abril já começou e diversas estreias de produções de sucesso são muito aguardadas pelos fãs da Netflix.

Entre os principais destaques da plataforma de streaming, estão a quinta temporada da série espanhola Elite e a segunda parte da última temporada da premiada Ozark.

Para quem curte filmes, chegarão ao catálogo A Princesa da Yakuza, que conta a história de uma jovem moradora da cidade de São Paulo que descobre ser herdeira da máfia japonesa e ainda o drama biográfico que conta a trajetória de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody.

Os amantes de comédia vão poder conferir a primeira sitcom brasileira produzida pela Netflix, A Sogra Que Te Pariu, estrelada pelo ator e humorista Rodrigo Sant’Anna (41).

Confira as datas dos principais lançamentos de abril!

Séries

The Home Edit - A Arte de Organizar: temporada 2 - 1º/4/2022

Disque Prazer - 8/4/2022

Elite: temporada 5 - 08/04/2022

No Xadrez - 12/4/2022

A Sogra Que Te Pariu - 13/4/2022

Os Herdeiros da Terra - 15/4/2022

Anatomia de um Escândalo - 15/4/2022

DC's Legends of Tomorrow - temporada 6 - 15/4/2022

Boneca Russa: temporada 2 - 20/4/2022

Coração Marcado - 20/4/2022

Better Call Saul: temporada 6 - 19/4/2022

Heartstopper - 22/4/2022

Sunset – Milha de Ouro: temporada 5 - 22/4/2022

Ozark: temporada 4 - Parte 2 - 29/4/2022

Filmes

Eternamente Demais pra Mim - 1º/4/2022

Metal Lords - 8/4/2022

Ainda Estou Aqui - 8/4/2022

As Garotas de Cristal - 8/4/2022

Escolha ou Morra - 15/4/2022

A Princesa da Yakuza - 20/4/2022

A Caminho do Verão - 22/4/2022

Silverton: Cerco Fechado - 27/4/2022

Lua de Mel com a Minha Mãe - 29/4/2022

Bohemian Rhapsody - 30/4/2022