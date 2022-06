Elisabeth Moss compartilha clique carinhoso com Wagner Moura

Os atores Elisabeth Moss e Wagner Moura posaram para um lindo registro e levaram os fãs a loucura

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 13h54

A atriz noite-americana Elisabeth Moss (30) deixou os fãs enlouquecidos ao compartilhar uma foto com ninguém menos que Wagner Moura (45).

A protagonista de The Handmaid's Tale dividiu o registro carinho com o brasileiro no perfil do Instagram e levou os seguidores à loucura.

Os atores trabalharam juntos na série Iluminadas da Apple TV e o clique foi feito nos bastidores das gravações.

Na imagem, Elisabeth aparece abraçadinha com o Wagner no cenário da série.

"Meu deus, tudo o que eu pedi na vida foi essa foto", disparou uma internauta; "Que foto perfeita", elogiou outra; "Dois atores absurdos de bons", comentou um terceiro.

CONFIRA O CLIQUE DE ELISABETH MOSS E WAGNER MOURA