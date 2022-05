Eliminado do 'Power Couple', Dinei dispara: ''Preguiça daquele povo''

Após 'A Fazenda' e 'Ilha Record', Dinei participou do 'Power Couple' e foi o segundo eliminado do reality

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 12h25

O casal eliminado do Power Couple desta semana foi Dinei e Érika.

Após deixarem a mansão Power nesta quinta-feira, 19, os ex-competidores do reality participaram da Cabine de Descompressão com Lidi Lisboa e Lucas Selfie para falarem sobre sua estadia no programa.

O ex-jogador de futebol loo disparou sobre os outro participantes. "Tinha preguiça daquele povo", falou. "Só tinha gente 'mimizenta'", complementou a esposa.

Segundo o casal, a estratégia era ficar mais na defensiva para serem atacados pelos demais participantes. "Não queria começar já fazendo barraco, diferente dos outros realities que eu participei", relembrou A Fazenda e Ilha Record. "Eu não queria causar um barraco, mas falar nas horas certas, como no Quebra Power", disse Érika.

Ao assistir o VT em que Hadad e Hadballa conversam na dispensa sobre o comportamento de Dinei com a esposa, o eliminado explicou a estratégia adotada. "A nossa ideia não era 'quebrar o pau' logo de cara, mas sim observar e deixar que eles viessem até nós. Eles não me enfrentavam," explicou.

Na última semana, Adriane Galisteu compartilhou uma selfie com o primeiro casal eliminado do Power Couple.

Dine e Érika é o segundo casal eliminado do Power Couple: