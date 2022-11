Eliezer revela durante ‘Encontro’ detalhes sobre síndrome rara no coração

O ex-BBB Eliezer contou detalhes de como descobriu que sofria com pericardite, síndrome rara no que afeta o coração

Durante o programa ‘Encontro’, desta quarta-feira, dia 16, apresentado por Patrícia Poeta (46), o ex-BBB Eliezer (32) contou alguns detalhes sobre uma síndrome rara que descobriu ter no coração. Ele disse que começou a sentir um incômodo no peito durante a viagem que fez com a namorada, Viih Tube (22), para Nova York, nos Estados Unidos.

“Só fui para o hospital quando tive dificuldade de respirar. Foi a Vitória que me fez ir. Comecei a sentir um incômodo no peito ainda em Nova York e tomei um Paracetamol. Aí no Brasil o negócio piorou e quando eu deitava não conseguia dormir, nem respirar”, explicou. Ele ainda contou que chegou a pensar que a causa da dor eram apenas gases: “Comecei a achar que eram gases e tomei remédio. Fiquei uns 2, 3 dias, eu não conseguia falar e respirar ao mesmo tempo. Quando eu respirava mais fundo, doía mais ainda. Achava que era infarto.”

No final da última semana, quando Eli já estava no Brasil, a condição chegou ao extremo e ele descobriu o diagnóstico raro: a pericardite, um inchaço e irritação da membrana fina que envolve o coração, o pericárdio. O designer ainda revelou um medo que sentiu ao saber da condição, já que está esperando a sua primeira filha, Lua, fruto do relacionamento com Viih Tube: “Quando achei que era infarto, pensei: 'se for infarto eu preciso criar minha filha'. É minha primeira filha, Vitória não pode ter sozinha.”

Eliezer anunciou problema raro no coração

No último domingo, dia 13, Eliezer fez o anúncio da condição através das suas redes sociais: “Oi gente, então, cerca de 10 dias atrás, comecei a sentir uma dor na região do peito, esses últimos dias a dor piorou muito e comecei a ter dificuldades para respirar. Fui para o hospital e lá descobri que é uma questão no coração. É raro e estou cuidando para não se tornar grave”, explicou.

A influenciadora Viih Tube também fez questão de se pronunciar e alertar os seus seguidores: “Agradecer todo mundo que tá desejando melhoras, ele tá bem melhor, queria usar esses stories como uma alerta, sempre que vocês tiverem dores estranhas, principalmente no peito, não hesitem, mesmo que não seja nada, vá ao médico, de início a gente achou que, 'ah dormiu de mal jeito', uma dor de mal jeito, acho que é gases e a dor piorou”, relatou.