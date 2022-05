Eliezer, do BBB 22, conhece os Estúdios Globo: "Sempre quis saber como eram os bastidores"

O ex-BBB conheceu de perto os cenários de novelas e os bastidores das produções televisivas

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 20h00

Eliezer (32), que participou do BBB 22, conheceu os Estúdios Globo nesta segunda-feira, 16.

Enquanto estava confinado no reality show, Boninho (60) visitou a casa para uma ação da própria TV Globo, e durante a dinâmica, o designer ganhou um passeio nos Estúdios Globo e ainda recebeu do diretor, uma possível chance para fazer uma ponta em alguma novela da emissora.

Eliezer é fã das tramas televisivas e ficou muito feliz por conhecer os bastidores. "Cresci vendo novela. Consigo listar os nomes, personagens, músicas e histórias das novelas. Sou um grande fã da dramaturgia brasileira", disse ele.

Questionado sobre a possibilidade de atuar em alguma novela, o ex-BBB não hesitou. "Toparia demais. Seria um desafio fantástico. Me jogaria completamente, vestiria a camisa, daria o melhor de mim nesse universo", garantiu ele, explicando que estudaria artes cênicas e se prepararia bastante para esse desafio.

O passeio

Eliezer visitou a cidade cenográfica de Além da Ilusão, novela das 18h exibida pela TV Globo. Ele passou pela Tecelagem Tropical, um dos cenários da trama, e ficou maravilhado ao descobrir o processo de criação desses espaços.

O ex-BBB ainda esteve no local onde eram gravadas a série Ilha de Ferro e a novela Amor de Mãe. Ele também conheceu as áreas de figurinos, efeitos especiais e descobriu como são feitos bolos, doces e todas as comidas lindas que aparecem na TV. "Sempre me perguntei e quis saber como eram os bastidores, como funcionava, o que era de verdade e o que era de mentira. Pensava se aquelas comidas eram todas de verdade mesmo", completou ele.

