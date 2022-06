Eliana relembra um momento especial para cada mês de 2022

Em vídeo, Eliana reúne memórias feitas em cada mês deste ano

A mais recente trend das redes sociais é a de postar lembranças de todos os meses que já passaram em 2022.

Quem não quis ficar de fora da brincadeira foi Eliana (48)!

A apresentadora publicou, em seu Instagram, um vídeo que nada mais é que um compilado de momentos especiais.

O registro começa com uma foto dela de roupão nos bastidores de seu programa, com os escritos: ‘Metade do ano já foi! Poste 1 foto de cada mês’.

No clique de janeiro, a loira e Manu (4) apareceram usando vestidos verdes iguais. No de fevereiro, ela estava com amigas. No de março, com Adriano Ricco (44), Arthur (10) e a caçula na Disney.

A imagem de abril é uma selfie de Eliana com um look cinza. A de maio, dela em um restaurante com 3 amigas. E na de junho ela apareceu usando um vestido vermelho deslumbrante.

“Nós piscamos os olhos e já estamos na metade do ano. Como passa rápido!”, se indignou a empresária na legenda do post.

