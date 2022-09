Eliana comemora encontro com Juliette: “Tarde deliciosa”

Apresentadora Eliana foi ao Rio de Janeiro encontrar com Juliette para tarde de gravações

Nesta terça-feira, 13, a apresentadora Eliana (48) foi ao Rio de Janeiro para gravar com a cantora Juliette (32), sendo a primeira vez que ela grava para alguma coisa que não faça parte da Globo, visto que Eliana tem um programa no SBT.

Junto de Eliana, Tiago Barnabé, humorista que imita Narcisa Tamborindeguy, também foi ao encontro da ganhadora do Big Brother Brasil. Sem dar muitos detalhes, a apresentadora do SBT mostrou em suas redes sociais o encontro com a ex-sister.

Na legenda, Eliana colocou: “Hoje foi dia de música boa, emoção e uma tarde deliciosa com @juliette. Obrigada pela visita, Ju! Em breve no @programaeliana”.

Nos comentários, fãs da apresentadora e da cantora foram à loucura, enchendo de palavras bonitas como “Lindas”, “Maravilhosas” e “Não vejo a hora de assistir”, além de vários emojis de coração e carinhas apaixonadas.

O programa da Eliana com Juliette ainda não tem data certa para ser exibido.

Após boatos de ida para Globo, Eliana comemora 13 anos de programa no SBT

Após boatos de que seria contratada pela TV Globo, Eliana usou as redes sociais para celebrar os 13 anos de seu programa no SBT, com um agradecimento especial à sua equipe e ao público.

"Sempre agradeço aqui a audiência e a minha equipe querida. Hoje tem mais um motivo para agradecer, o aniversário de 13 anos do @programaeliana. Desde o início de tudo, muita coisa mudou na tv, na emissora , mas tem algo que NUNCA muda: a vontade de fazer sempre o melhor para o meu público amado, que me acompanha na TV há mais de 30 anos, por aqui nas redes sociais ou por onde eu vá. Tive a sorte de contar com pessoas apaixonadas por seu ofício, assim como eu, independentemente de qualquer dificuldade. Somos resilientes e na adversidade nos unimos pra virar o jogo. Essa é a nossa história ao longo destes anos. Alguns chegaram agora, outros estão comigo desde o início destes 13 anos e outros estão ao meu lado anteriormente, há quase 17 anos no domingo. Meu agradecimento aqui não é clichê, por conta de mais um ano, mas sim pela competência, carinho e dedicação com que cada um demonstra em sua entrega todos os dias para colocarmos no ar um programa de 4 horas toda a semana. O melhor é saber que nos entendemos e vocês conhecem muito bem o meu DNA, isso é fantástico", disse ela na legenda da publicação.

Ao finalizar, Eliana destacou o amor que colocam no programa. "Também há muito respeito nesta equipe e na forma como cuidamos de nosso conteúdo para exibirmos o melhor que está ao nosso alcance. Somos poucos, mas somos fortes!! Trabalhamos no limite, mas fazemos bonito!! Que não nos falte amor, pois esse é o verdadeiro combustível para o resultado que conseguimos todos esses anos. Obrigada EQUIPE querida, sem vocês não seria possível. Feliz 13 anos!!", concluiu.

