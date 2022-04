Eliana mostra volta de Silvio Santos para o SBT: ''Estávamos morrendo de saudade''

Apresentadora Eliana postou vídeo de Silvio Santos chegando nos estúdios do SBT depois de 8 meses afastado de seu programa

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 11h08

A apresentadora Eliana (48) compartilhou um momento especial com os fãs nas redes sociais!

Na terça-feira, 26, a artista publicou um vídeo do retorno deSilvio Santos (91) para o SBT após 8 meses afastado. Ele voltou às gravações de seu programa. Nas imagens, ele aparece descendo do carro no estacionamento e subindo as escadas no estúdio da emissora.

"Depois de 8 meses afastado dos palcos, o nosso querido Silvio Santos voltou hoje a ativa no @sbt. Que bom! Nós estávamos morrendo de saudades", declarou Eliana na legenda da postagem.

"Que benção", celebrou Ana Paula Renault. "Muito fã!", disse Rita Guedes. "Que felicidade a volta do Rei da Televisão", destacou uma fã.

"Ele está de volta! E no #ProgramaSilvioSantos deste domingo, você confere tudo o que aconteceu nesse retorno", escreveu o perfil oficial do programa.

Na web, ele também surgiu em seu cabeleireiro, Jassa, dando uma repaginada no visual, em vídeo publicado por fã-clube. "Cuidar do cabelo é melhor que operação plástica. Eu assim, estou um velho de noventa e um anos de idade, o cabelo está todo branco. Quando chego aqui, saio um jovem. Faz parte da minha trupe o Silvio Santos. Eu sou o dono da trupe, o velho, agora tem o artista que é o Silvio Santos", disse Silvio Santos, esbanjando bom humor.

Eliana surpreende a web com corpaço na academia

Recentemente, Eliana deixou os fãs babando ao mostrou um pouco do seu treino na web. Na academia, ela apareceu fazendo prancha, exercício conhecido por aumentar a força da coluna e também definir o abdômen, e exibiu o corpão.

Confira o registro de Silvio Santos chegando ao SBT:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Programa Silvio Santos (@pgmsilviosantos)