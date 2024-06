Eliana escolhe destino especial para gravar última viagem pelo SBT

Despedindo-se do SBT após 15 anos, Eliana escolheu um destino significativo para gravação de último programa pela emissora; saiba qual

Em clima de despedida, Eliana comanda o último episódio do Programa da Eliana no próximo domingo, 23, com uma reportagem especial de quase duas horas, gravada em outro país. Encerrando sua trajetória no SBT, a apresentadora escolheu um destino pra lá de especial para gravar sua última viagem pela emissora. As informações são de Lucas Pasin.

Para dizer 'tchau' ao SBT, Eliana escolheu carinhosamente a cidade de Fátima, em Portugal, local onde católicos celebram a aparição de Nossa Senhora de Fátima. No episódio, será dado um destaque especial pela trajetória da artista na cidade sagrada.

“As viagens que faço em meus programas, desde o início da carreira , ficam na memória afetiva do meu público. Então escolhi um destino com muito significado para me despedir deste lindo projeto que foi o programa ‘Eliana’", declarou ao colunista do Splash Uol.

Eliana visitará a zona rural, explorando o turismo do vinho português, e depois seguirá para a região litorânea, famosa por suas grutas e formações rochosas, onde fará passeios de veleiro e caiaque. Ela também visitará Sintra e Lisboa.

“Viajar com o programa para Fátima tem muito significado pra vida pessoal e profissional. É um local que tem ligação direta com a minha espiritualidade. Estar lá, nesse fechamento de ciclo com o SBT, significa para mim um momento de agradecimento pela linda história que construímos nos últimos 15 anos e por tudo que ainda está por vir”, refletiu.

Saiba quando Eliana grava seu último programa no SBT

A apresentadora Eliana já gravou seu último programa no SBT. A despedida foi gravada na quarta-feira, 12 de junho, informou o colunista Flávio Ricco, do R7. Inclusive, a última atração será comandada pelo cantor Daniel.

Daniel terá a função de apresentar as homenagens da equipe da atração para Eliana, já que a despedida dela promete muita emoção. Os dois ainda devem cantar juntos a música Nossa Senhora na frente da plateia composta por fãs de Eliana. A última edição do Programa Eliana irá ao ar no dia 23 de junho.

Eliana e o SBT encerraram o contrato em comum acordo após 15 anos de trabalho. O fim da parceria foi anunciado em abril deste ano. Os rumores dizem que a loira deverá ir para a Globo, mas nada foi confirmado oficialmente.