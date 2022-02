Eliana emociona ao relembrar momento difícil de sua vida: ''Precisei de muitas orações''

Apresentadora Eliana recordou fotos da gestação de Manuella e agradeceu apoio que recebeu dos fãs na época

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 10h26

A apresentadora Eliana (48) relembrou um momento complicado de sua vida nesta quinta-feira, 10.

Aproveitando o clima de tbt na rede social, a loira resgatou cliques de quando estava grávida da caçula Manuela(4) para agradecer o apoio que recebeu dos fãs da época em que precisou ficar repouso.

"Precisei de muitas orações nesta fase da vida. Vocês não imaginam como este contato e a relação que estabelecemos, naqueles meses de repouso através das redes sociais, foram essenciais para a minha saúde mental", começou dizendo.

"Hoje vivo feliz e realizada, mas SEMPRE me lembro com emoção e gratidão, quão importante foi esta rede de apoio. Então, resolvi fazer um #tbt em forma de agradecimento, a todos que oraram por mim e por minha família. Principalmente às mães e mulheres que me acolheram com suas experiências e lindos depoimentos. Obrigada", agradeceu ela.

Em 2017, Eliana precisou se afastar das atividades e ficar de repouso para não ter um parto prematuro. "Senti muito medo. Por mais que meu filho e meu noivo estivessem ao meu lado, é um caminho que você faz sozinha. Hoje meu coração está mais calmo e tranquilo. Manu já está grandinha”, falou ela na época.

Veja as fotos de Eliana grávida: