Eliana celebra mais uma edição do Teleton no SBT

Madrinha do Teleton, a apresentadora Eliana (48) está animada para a próxima edição do projeto, que é uma parceria do SBT com a AACD para arrecadar fundos para os atendimentos dos pacientes da instituição. O 25º Teleton acontecerá nos dias 4 e 5 de novembro de 2022 e a população pode fazer as doações para que a meta de R$ 30 milhões seja atingida.

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 18, Eliana contou sobre a emoção da responsabilidade de ser madrinha da ação – cargo que já foi de Hebe Camargo. "Como madrinha, eu não preciso nem dizer, que eu recebi esse cargo há alguns anos, e enche meu coração de alegria. Eu morro de saudades da Hebe Camargo e neste ano não será diferente, 25 anos é uma data tão bonita. Eu adoraria trazer a Manuela e o Arthur [filhos dela] para acompanhar o Teleton. Quero mostra aos meus filhos que a gente é o que é na vida quando pode transmitir amor e ajudar o próximo, viver sozinho neste mundo é muito triste. Poder estender a mao é a melhor coisa para o próximo e para si mesmo. Eu me orgulho muito, é um legado que eu deixo para eles, com tanto amor e tanto carinho", disse ela.

E completou: "O papel do Teleton foi de nos instruir, de nos ensinar, entender que a gente tem mais é que aprender todos os dias. É isso que eu tenho sentido a cada ano que eu participo do Teleton. A gente percebe o quanto a gente aprende com o Teleton, que nos ensina a ser altruístas, de sermos empáticos".

Eliana ainda comentou sobre o legado de Hebe Camargo (1929-2012), que foi madrinha do projeto no passado e que faleceu há 10 anos. "É uma emoção muito grande, por conta dos 10 anos [de morte da Hebe] e dos 25 anos [do Teleton]. Eu sempre achei que a energia da Hebe é muito forte e ela permanece com a gente. Ela deixou um legado de muita alegria, de muita competência, sempre teve muita opinião, a gente sente muita saudade dela, e assim vai ser não tem jeito", declarou.

Maisa e Celso Portiolli também celebram o Teleton 2022

Maisa (20) e Celso Portiolli (55) também apoiam o Teleton e vão incentivar engajamento digital para buscar doações e a divulgação das ações do show. "Eu estou muto feliz de estar aqui mais um ano e desta vez presencial, é bom ver todo mundo de pertinho. Esse laço de amor, altruísmo e empatia, acontece independente de ser virtual ou presencial. É sempre uma honra enorme estar aqui e reunir todas as forças em prol desta causa tão importante", contou Maisa.

Por sua vez, Portiolli contou uma curiosidade dos bastidores do show do Teleton, que é quando a equipe fica ansiosa para saber se a meta será atingida. "Começa com muita preocupação. Será que vai dar? Será que o pessoal vai doar? Vai bater ou não vai? É uma preocupação real. Essa preocupação, quando dá certo, termina com muita alegria e muita emoção. E tem mais um sentimento que ocupa o nosso coração, é o orgulho de ver o povo brasileiro participar. A gente fica nervoso, isso é normal, e isso vai misturando com a alegria. É uma coisa que a gente leva para a vida, é um misto de emoções", declarou.

Neste ano, o palco do Teleton receberá artistas de várias emissoras brasileiras, incluindo personalidades do SBT, TV Gazeta, RedeTV, Globo, Record TV e Globo. Entre os nomes confirmados estão: Luciana Gimenez, Ana Hickmann, Adriane Galisteu, Sonia Abrão e Regina Volpato. Os shows também vão contar com grandes artistas da música, como Fafá de Belém, L7nnon, Anavitória, Dilsinho, Juliette, Lexa e KLB.

