Eliana celebra estreia do seu reality de empreendedorismo na Netflix: "Espero vocês"

A apresentadora Eliana celebrou a estreia de seu reality de empreendedorismo e compartilhou vídeo dos bastidores

Com 6 episódios, o reality Ideias à Venda já está disponível na Netflix! Sob apresentação da apresentadora, Eliana (48), que celebrou sua estreia na plataforma de streaming.

Em seu perfil no Instagram, Eliana comentou a estreia e convidou o público para conhecer o reality na Netflix.

"Nasceu! 190 países estão recebendo o nosso 'Ideias à venda', um reality que vai mostrar ao mundo a capacidade do brasileiro de empreender com amor, criatividade e garra. Vamos mostrar a nossa cultura. Chorei, gargalhei, me diverti e aprendi muito! Espero que este programa te inspire em sua vida e em seus sonhos. Bem vindos ao primeiro reality de empreendedorismo brasileiro na Netflix", escreveu.

Exalando poder e estilo, no vídeo, Eliana mostra os bastidores do programa e exibe os looks escolhidos para apresentar o reality.

Em seguida, fãs da apresentadora parabenizaram Eliana pela estreia: "Eu vi o primeiro episódio e já estou apaixonado", escreveu um. "Adorei!", comentou outro. "Eu tô amandooo!", disse o terceiro.

