Eliana aproveita noite com novas colegas de trabalho da Globo: ‘Deu match’

Recém-contratada da Globo, Eliana curte noite animada e celebra sintonia ao lado de suas novas colegas de bancada na emissora

Na última terça-feira, 9, Eliana aproveitou para curtir uma noite animada ao lado de suas novas colegas de bancada na Globo. Em suas redes sociais, a apresentadora compartilhou alguns registros dos momentos especiais e destacou a sintonia com o novo time, , que estará à frente do programa ‘Saia Justa’ no GNT.

Ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, Eliana posou para fotos enquanto jantavam juntas. Além de se prepararem para a nova atração, elas também estão estreitando os laços e buscando se aproximar cada vez mais: “Já deu match, Brasil!”, Rita legendou a publicação e aproveitou para reforçar a data de estreia do programa.

“Saia justa, nova temporada, 7 de Agosto, 22:30h no GNT”, a apresentadora celebrou ao lado das novas colegas e ganhou muitos comentários dos seguidores: “Que maravilha! Contagem regressiva aqui!!”, disse uma admiradora. “Ansiosa esperando por esse novo squad!! Cheio de mulheres incríveis!”, exaltou mais uma. “Vai ser lindo”, disse uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rita Batista (@ritabatista)

Vale lembrar que Eliana já deu uma prévia do que o público pode esperar de sua chegada ao programa: "Tem uma coisa que me chamou bastante atenção e que a gente vem discutindo, que é a proximidade das saias, das mulheres. Uma forma que a equipe encontrou de deixar a gente mais próxima uma das outras é o sofá diminuir um pouquinho”, disse.

“A gente vai poder se olhar mais, se tocar. Então, aguardem um Saia Justa de maior acolhimento, de grandes respostas e trocas incríveis. "O sofá vai diminuir para aumentar a nossa conexão", contou ao GShow. “Acima de tudo, a mulher vai falar mais alto nesse momento. Foi incrível, foi emocionante receber esse convite", ela celebrou.

“Estamos todas superalinhadas pra fazer um programa bacana, descomplicado, gostoso, onde a gente possa não só ficar no sofá, mas às vezes sentar no chão também, dar aquela relaxada, né, sobre os assuntos, sobre a vida. Essa sou eu hoje, com a idade que tenho, com a maturidade, com tudo que eu vivi”, Eliana comemorou a nova equipe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Eliana faz primeira aparição ao vivo na Globo:

A apresentadora Eliana fez sua primeira aparição ao vivo na Globo desde que assinou o contrato para ser estrela da emissora. Neste domingo, 7, ela esteve no posto de jurada na grande final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Lá, a loira surgiu belíssima e magérrima. Para a noite especial, a comunicadora apostou em um conjunto especial; confira o look!