Eleven e Vecna surgem cara a cara em novo pôster de Stranger Things

Os novos episódios da quarta temporada de Stranger Things serão lançados nesta sexta-feira, 1

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 16h24

Nesta segunda-feira, 27, foi liberado o pôster do volume 2 da quarta temporada de Stranger Things e com certeza vem muita confusão por aí.

Na imagem, Eleven e o vilão Vecna aparecem cara a cara, enquanto os outros personagens seguem entre os dois. E claro que eles fizeram questão de incluir os personagens no mundo invertido com as famosas bicicletas.

A sequência de episódios será disponibilizada na Netflix na próxima sexta-feira, 1, e já mexendo com o emocional dos fãs.

Recentemente, foi divulgado o primeiro trailer completo onde Vecna retorna, ainda mais forte, e promete estar pronto para um confronto final contra Eleven.

CONFIRA O NOVO PÔSTER DE STRANGER THINGS