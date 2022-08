Elenco do seriado 'Sandy & Junior' se reencontra em show da cantora após 20 anos

Parte do elenco da série 'Sandy & Junior' se reúnem e prestigiam a cantora em estreia de sua nova turnê, 'Nós, Voz, Eles 2', em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 11h49 - Atualizado às 12h22

A cantora Sandy (39) estreou de sua nova turnê Nós, Voz, Eles 2, na capital de São Paulo na noite de quinta-feira, 18, e foi prestigiada por amigos de longa data!

Os atores Fernanda Paes Leme, Bruna Thedy, Wagner Santisteban, Camila Dos Anjos, José Trassi, Karina Dohme e Douglas Aguillar que trabalharam juntos no seriado Sandy & Junior, de 1999, se reencontraram no show que aconteceu no Espaço Unimed, antigo Espaço das Américas, e posaram para fotos.

Em seu feed no Instagram, Fe Paes Leme publicou trecho da apresentação em que Sandy aparece com Wanessa Camargo (39) no palco e celebrou: "Que momentooooo". “Galerinha mais ou menos”, brincou ainda nos Stories ao compartilhar registro com os colegas na série que fez sucesso entre os adolescentes.

Vale lembrar que o seriado Sandy & Junior foi exibido entre 1999 e 2002 na Globo com mais de 170 episódios.

Elenco da série 'Sandy & Junior' prestigiam show da cantora Sandy:

Fotos: Andy Santana/AgNews

Wanessa Camargo canta ao lado de Sandy

Wanessa Camargo participou do show de Sandy e cantou a parceria Leve, que faz parte do projeto que dá nome à turnê. Em seu feed no Instagram, a cantora postou trecho da apresentação com Sandy e fez questão de agradecer pela participação e exaltar a famosa: "Que noite especial! Honrada de subir ao palco ao seu lado pra cantar essa música incrível que você compartilhou comigo, e hoje, é nossa! E que show mais lindo, minha amiga! Você brilha demais, demais! Foi incrível! @sandyoficial", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!