Eduardo Tchao conta forma constrangedora com que foi demitido da Globo

Repórter Eduardo Tchao contou detalhes de seu desligamento da Globo durante podcast

O repórter Eduardo Tchao foi um das dezenas de jornalistas demitidos em uma "reformulação" da Globo. Ele contou a forma com que foi avisado de seu desligamento durante o podcast 'Cara a Cara'.

O jornalista começou dizendo que "não tem fórmula para demissão" e que eles citaram a questão do "salário". "Me chamaram pessoalmente e falaram sobre esse 'novo projeto da Globo'", começou ele. O apresentador Rica Perrone brincou: "O projeto chama cortar custos que nós tamo ferrado".

"Eu só achei um pouco chato a forma como foi. Eu estava fazendo uma matéria, estava dando um furo jornalístico, e foi uma situação constrangedora porque me chamaram no meio da matéria, para eu largar a matéria e ser demitido. Você fica com o pé atrás, como muitos, que pode acontecer alguma coisa", iniciou o relato.

"Eu ia fazer minha passagem, aí quando falaram 'vem, querem fazer uma reunião com você', falei 'a casa caiu'. Aí nesse momento eu ia fazer uma matéria sobre grandes empresários do Leblon que estavam sendo assaltados por paulistas. A matéria ia ficar boa demais", disse ele, que trabalhou por 30 anos na emissora.

"Chamei uma senhora que ia falar comigo, falei: 'senhora, agradeço, tô sendo demitido'... Foi constrangedor. Voltei pra redação, aquele clima de velório", contou ele, que admitiu que ganhava um bom salário na emissora, assim como muitos dos jornalistas desligados.

