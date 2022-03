Eduardo Sterblitch e Ursa testam positivo para Covid-19 e deixam o 'The Masked Singer'

Eduardo Sterblitch e Ursa testam positivo para o coronavírus e deixam o 'The Masked Singer'; saiba qual artista estava por trás da fantasia

Redação Publicado em 13/03/2022, às 17h07

O humorista Eduardo Sterblitch (35) e a participante Ursa, do The Masked Singer Brasil, estão afastados do programa global após testarem positivo para a Covid-19.

No início da atração, deste domingo, 12, a apresentadora Ivete Sangalo (39) contou que tanto o ator quanto a participante estão vacinados e não apresentaram sintomas para a doença.

No entanto, por medidas de precaução, a TV Globo optou por afastá-los do reality: "Duas pessoas do nosso programa testaram positivo. O nosso amado jurado Edu e a nossa fofíssima ursinha. Mas fiquem tranquilos, estão vacinados e sem sintomas e seguindo as orientações. Infelizmente, nossa Ursinha está fora da competição. E no final do programa vamos revelar quem é a Ursinha", contou Veveta.

Saiba quem estava por trás da fantasia da Ursa no The Masked Singer Brasil:

Para seguir a dinâmica com segurança, a personagem foi desmascarada no final do 7ª episódio e a identidade da adorável foi revelada: a ex-atleta olímpica Daiane dos Santos (39).