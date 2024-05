Eduardo Sterblitch é ignorado ao tentar fazer as pazes com apresentador: ‘Me odeia’

Eduardo Sterblitch expõe desavença e é 'desprezado' ao tentar se reconciliar com antigo colega de trabalho do ‘Pânico’ em rede nacional

Eduardo Sterblitch protagonizou um climão ao tentar fazer as pazes com um antigo colega de trabalho durante o ‘Papo de Segunda’, do GNT, na última segunda-feira, 14. Enquanto discutia sobre ‘afetos que viraram desafetos’, o humorista expôs uma desavença e tentou se reconciliar com um ex-amigo, mas foi ignorado por Marcos Chiesa, o Bola do ‘Pânico’.

Para quem não lembra, Sterblitch ganhou destaque no programa da RedeTV, que posteriormente migrou para a Band, com personagens como 'Poderoso Castiga' e 'Freddy Mercury Prateado', ao lado de Bola, com quem mantinha uma grande amizade. No entanto, Eduardo revelou que a relação entre eles azedou com o passar do tempo.

Durante a atração, o ator e humorista trouxe o assunto à tona ao brincar com a fama do apresentador: “Um grande desafeto internacionalmente conhecido", iniciou e logo revelou a desavença: "Ele me odeia muito, acho que, talvez, por causa desse meu outro desafeto. Eu fico muito chateado, mas deixa para lá”, comentou com leveza.

"Eu não vou ficar gastando minha energia vital com gente que me odeia", Eduardo brincou novamente antes de decidir ligar para tentar fazer as pazes com Chiesa. Enquanto aguardava, ele explicou que "gosta muito dele" apesar das diferenças, porém acabou sendo ignorado em rede nacional, já que o apresentador não atendeu à ligação.

Por fim, Eduardo contou que também tem uma relação complicada com um antigo empresário e explicou o motivo: “Criou-se uma relação meio familiar, que virou um pai na minha cabeça [...], aí eu percebi que não era uma amizade, que era uma relação comum, profissional”, disse o humorista, que estreou recentemente no programa do GNT.

Vale mencionar que após sua passagem pelo programa 'Pânico', Sterblitch ingressou na Rede Globo, onde começou a fazer participações especiais. Em 2019, ele protagonizou a série "Shippados", uma produção do GloboPlay, ao lado de Tatá Werneck. Além disso, o humorista estreou em sua primeira novela, "Éramos Seis", e atualmente é destaque na emissora.

Eduardo Sterblitch comemora aniversário do filho:

Vale lembrar que, apesar dos desafetos, Eduardo Sterblitch parece estar realizado com sua vida pessoal. Casado há quase uma década com a atriz Louise D’Tuani, ele recentemente comemorou o primeiro aniversário de seu filho, Caetano. Juntos, organizaram uma festa temática de Páscoa na casa da família, caprichando na decoração para celebrar a ocasião.

O humorista compartilhou fotos dos convidados da festa nos stories do Instagram. Enquanto isso, a mamãe coruja abriu um álbum de fotos com momentos da celebração: "Ontem comemoramos o 1º aniversário do Caetano. Enquanto ele ainda não sabe falar a gente entendeu que ele queria com o tema coelhinho da páscoa”, disse a atriz; veja os cliques.