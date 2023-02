Durante receita, Ana Maria Braga tem crise de riso ao colocar linguiça em lombo

Apresentadora Ana Maria Braga viu duplo sentido na cena e não conseguiu segurar a gargalhada

A apresentadora Ana Maria Braga passou por um momento cômico, ao apresentar uma receita no 'Mais Você' desta quinta-feira, 9.

Preparando um lombo recheado com linguiça, a loira começou a narrar o que estava fazendo e ao ver o duplo sentido, caiu na risada. Nem as cozinheiras ajudantes aguentaram e gargalharam também.

A parceira de Louro Mané começou a explicar como colocar a linguiça dentro do lombro. “Aqui você pode ajudar fazendo uns cortes dentro com a faca. Porque aqui também você corre o risco dessa linguiça não querer passar para o outro lado, porque não tem muita lubrificação aqui”, afirmou e começou a rir da conotação sexual do momento.

“Mas com jeitinho, mesmo sem manteiga… Tão me dizendo aqui que tem linguiça mais fina, tem linguiça de todo jeito, viu? Tem linguiça fina, tem linguiça grossa, mas cada um escolhe… Escolhe não. Ganha uma na vida”, disse ela durante o ataque de riso. Nas redes sociais, o público riu junto com a apresentadora.

No Twitter, um usuário escreveu: "11 da manhã de uma quinta-feira e a Ana Maria Braga falando isso kkkkk impossível não amar". "Ana Maria Braga sem maturidade nenhuma para rechear o lombo ao vivo, eu tive uma crise de riso no trabalho, sem condições", comentou outra. "Eu amo a @ANAMARIABRAGA porque compartilho esse humor de quinta série. Esses dias estávamos falando sobre o CRESCIMENTO DO PERU e eu quase tive um treco ao vivo", comentou o jornalista da Globo, William de Lucca.

Veja vídeo de Ana Maria Braga: