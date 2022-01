Dudu Nobre comemora participação no 'The Masked Singer Brasil': ''Foi muito gratificante''

Em entrevista, Dudu Nobre falou com carinho de sua participação no The Masked Singer Brasil

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 15h28

No último domingo, 30, o segundo participante do The Masked Singer Brasil foi desmascarado, revelando que o bebê era Dudu Nobre (48).

Em sua apresentação, o pagodeiro apostou no funk Desce pro Play, de Anitta (28) e apesar de ter arrasado em sua apresentação, acabou sendo o escolhido pelos jurados para deixar o programa.

"Para mim foi uma surpresa ser convidado para participar do programa. Eu acompanhei toda a primeira temporada e cheguei até a me vestir com a roupa do coqueiro quando participei do Encontro. Foi surpreendente, fiquei muito feliz com o convite. Acho que é um reconhecimento que temos da nossa carreira. Foi muito gratificante.", disse ele durante uma entrevista para a Globo.

O artista ainda aproveitou para ressaltou algumas dificuldades de se vestir com a fantasia do Bebê, mas que mesmo assim, tudo foi maravilhoso: "Eu precisava fazer movimentos bem grandes. Fiquei muito feliz com a performance, o público gostou. Fui muito surpreendido com a megaprodução que é esse programa."

Para ele, era divertido poder ver os jurados e o público, mas não conseguir ser identificado: "Ver todo mundo e não ser visto foi muito engraçado. Eu achava que todo mundo ia reconhecer minha voz quando ouvissem, mas não. Quando faz a revelação todo mundo fica surpresa porque poucas pessoas sabem quem é o talento. Fiquei muito feliz de ter participado e de ter sido lembrado."

Por fim, Dudu falou da alegria de sua revelação: "Todo mundo ficou apavorado quando eu fui desmascarado. E começaram a falar: 'Como que a gente desmascarou o Dudu Nobre?'. Foi muito legal!"

Ivete Sangalo manda recado para Dudu Nobre

Após o fim da exibição do The Masked Singer, Ivete Sangalo (49), usou suas redes sociais para mandar um recado para Dudu.

"Você é o bebê mais amado do Brasil! Que demais ter você com a gente nessa fantasia de música e alegria! Que domingo minha gente", escreveu ela em um post, lembrando da cena da revelação do artista.