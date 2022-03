Duda Nagle relembra preparação especial para viver personagem em 'A Dona do Pedaço'

Intérprete de Paixão em 'A Dona do Pedaço', Duda Nagle revela treinos intensos nos bastidores da trama

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 12h31

Nesta quinta-feira, 17, Duda Nagle (38) aproveitou o clima de nostalgia nas redes sociais para relembrar um dos papéis marcantes de sua carreira.

Relembrando sua passagem pela TV Globo, o ator compartilhou alguns registros de seu treino enquanto interpretava o lutador Paixão, no grande sucesso das 9, A Dona do Pedaço.

“Pra inspirar, o TBT da preparação para a novela A Dona do Pedaço, lutador de boxe, fanfarrão, Paixão. Não me canso de repetir que estou na batalha pra me preparar pra ser um ator e produtor de cinema de ação no Brasil, especialista em Artes Dramáticas Marciais”, explicou ele na legenda do post.

O pai de Zoe (3) ainda relembrou os fãs de que está de volta às telinhas integrando a nova novela da Record, Reis, que estreia no dia 22 de março, às 21 horas.

Apesar dos rumores de separação, o artista acompanhou a amada Sabrina Sato (41) em seus ensaios de Carnaval no Rio de Janeiro recentemente e confirmou que a relação segue firme e forte.