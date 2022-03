Duda Nagle é escalado para Reis, nova novela da Record TV

Escalado para Reis, Duda Nagle comenta sua expectativa, preparação e personagem para a novela

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 16h58

Duda Nagle (38) viverá Jotã em Reis, nova novela da Record Tv, com data de estreia prevista para as próximas semanas.

Seu personagem é sério, focado e destemido e de personalidade forte. Disciplinado e com padrões elevados com respeito ao dever de todo israelita em defender a sua nação, vê no seu trabalho não uma profissão e sim um chamado, uma vocação.

"Ele sabe que está ali por uma causa maior, que tem que cuidar do seu povo", comentou o ator.

Para as gravações, o artista precisou fazer treinos de espada e elogiou a equipe que o ajudou durante o processo. "Os preparadores de elenco são muito atenciosos também e conhecem muito esse universo, e isso ajuda muito. O diretor [Juan Pablo Pires] também é muito competente, a gente teve altos papos com o elenco todo. Ele parece ser uma figura muito humana, sensível e um grande artista", disse.

A novela será dividida em temporadas e vai abordar a transição governamental de Israel, dos juízes à monarquia.

Sobre o enredo, o ator afirmou: "Na primeira temporada da série Reis vamos mostrar muito esses embates, essas diferenças culturais e organização social entre os filisteus, que são os grandes inimigos dos israelitas, que funcionava ainda de forma descentralizada".

Reis é o segundo trabalho de Duda na emissora. Em 2013, ele participou da minissérie bíblica Milagres de Jesus.