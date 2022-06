'Drive-Thru-Okê': Eliana estreia novo quadro com anônimos e famosos em seu programa

Em conversa com a CARAS Digital, Eliana dá detalhes sobre novo quadro de seu programa

Tem novidade vindo aí! No próximo domingo, 26, vai estrear um quadro novo no programa de Eliana (48): o Drive-Thru-Okê.

A atração, que promete ser divertidíssima, é um talent-show que mistura personagens anônimos, famosos e muita música. Os selecionados vão ter que soltar suas vozes dentro de seus carros e serão avaliados por jurados celebridades.

Os cinco melhores participantes do dia ainda concorrem a prêmios podendo levar até R$10 mil pra casa! Eles só precisam ter a melhor performance, serem alegres, desenvoltos e criativos ao passarem pelas três fases do drive-thru.

Em conversa com a CARAS Digital, a apresentadora do programa revelou todos os detalhes sobre o novo quadro. “Inusitado, divertido e emocionante”, foram as três palavras que ela usou para descrevê-lo.

“A ideia foi apresentada pela Floresta Produções, produtora que me convidou para fazer parte do Ideias à Venda, na Netflix. Sugeri o formato ao diretor e ao SBT, que amaram. Esse é um formato originalmente coreano e fizemos algumas adaptações para o público brasileiro, incluímos elementos da linguagem do Programa Eliana, com a Narcisa [(55)] recebendo os participantes”, revelou.

Michaelichen explicou que os competidores foram selecionados apenas pelo ‘querer’. “A nossa ideia é simplesmente trazer pessoas que desejem soltar a voz e mostrar seus talentos, sem a pretensão de descobrir um grande talento musical. O que vale mesmo é a criatividade da apresentação e que toque o nosso coração seja pela simplicidade, alegria ou humor”, disse.

O Drive-Thru-Okê também promete muitas emoções. “Uma moça veio com toda a sua família cantar uma música gospel e fez todos chorarem com sua interpretação e fé”, contou a empresária.

“Olha, eu estou bem solta nesse quadro, me divertindo muito. Pedi figurinos mais descontraídos para as gravações, desci totalmente do salto, literalmente”, riu Eliana ao ser questionada se também vai soltar a voz no quadro. “Acredito que o público pode esperar uma Eliana bem mais brincalhona e à vontade. Me senti muito em casa fazendo este formato”.

Entre os famosos confirmados para serem jurados no quadro estão Lexa (27), Gustavo Mioto (25), David Brazil (52), Nicole Bahls (36) e outros.

Em agosto deste ano, o Programa da Eliana vai completar 13 anos de existência. A loira garantiu que rolarão celebrações de aniversário. “Sempre comemoramos nossos aniversários, é uma data que nunca deixamos passar. Tenho um orgulho muito grande de ter um programa tão longevo, da minha história com o SBT, é uma alegria imensa”, pontuou.