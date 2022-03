Douglas Souza é confirmado na 'Dança dos Famosos': ''Torçam muito por mim''

O jogador de vôlei Douglas Souza foi anunciado nesta quinta-feira, 25, como o novo participante do quadro do 'Domingão'

Douglas Souza (26) está confirmado na Dança dos Famosos 2022!

O ex-ponteiro da seleção brasileira de vôlei foi anunciado nesta sexta-feira, 25, e está bastante animado para o novo desafio.

"É isso mesmo, galera, confirmado! Dança dos Famosos, Douglas aqui! A gente vai barbarizar, vai dar muita risada... Estou muito nervoso! Torçam muito por mim para eu não esquecer nem errar os passos", disse ele em um vídeo publicado no perfil oficial do Domingão com Huck.

Além de Douglas, Jojo Toddynho (25), Vitória Strada (25) e Gil do Vigor (30) também estão confirmados na competição. Vale lembrar que atração começa nesta próximo domingo, 27.

Aposentadoria da seleção

Campeão olímpico na Rio-2016 e sensação das Olimpíadas de Tóquio, Douglas Souza anunciou que vai se aposentar da Seleção Brasileira de vôlei. O motivo da decisão do atleta é a sua saúde mental.

"Para mim sempre foi uma honra, um prestígio, um orgulho muito grande estar na Seleção. Eu sentia que precisava quebrar barreiras e eu consegui fazer isso muito bem. Só que chegou um ponto, em 2016, que minha mente, meu corpo começaram a dar alguns sinais de que eu precisava dar uma diminuída no ritmo", afirmou ele ao falar sobre a decisão nas redes sociais.

Convocado para a seleção desde 2011, o jogador relatou há anos não consegue se dedicar à família e aos amigos. Além disso, ele contou ter tratado de uma depressão. "É muito difícil a gente ter um tempo para a gente, para nossa família, para nossos amigos, que são coisas muito importantes para mim. Depois disso, só foi piorando até que eu cheguei a ter que tratar de uma depressão, e ninguém sabia disso. Em pleno 2022, a nossa saúde mental é uma coisa extremamente importante, a coisa que tem que se cuidar, se tratar, dar uma atenção ali. Mas, infelizmente, estando na seleção era muito difícil ter esse tempo", completou.

